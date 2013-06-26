Игрокам фондового рынка в среду было сложно оценить статистику из США - эксперт

Игрокам фондового рынка было сложно оценить макроэкономическую статистику из США вышедшую в среду, 26 июня.

Такое мнение высказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

С одной стороны, объяснила она, "слабые данные могут отодвинуть планы Федрезерва по стимулированию. Но, с другой стороны, они свидетельствуют о том, что ситуация в экономике США все еще остается тяжелой, вопреки масштабным вливаниям ликвидности на протяжении почти 5 лет подряд. С открытием американских площадок, которые стартовали в плюсе порядка 1%, активизировались покупки на биржах Старого света".

По словам Лаврик, опубликованные данные по ВВП США неожиданно оказались хуже прогнозов аналитиков и предварительной оценки органов статистики. Так, показатель роста американской экономики в 1-м квартале был пересмотрен до 1,8% с 2,4% (в пересчете на годовое значение). Консенсус-прогноз экспертов также был на уровне 2,4%. Наиболее пессимистичные оценки варьировались на уровне 2,1-2,2%, однако никто из аналитиков не ожидал снижения показателя ниже 2%.

Как подчеркнула Лаврик, драйвером роста американской экономики в январе-марте по-прежнему выступал потребительский сектор, спрос в котором продолжает стимулироваться искусственным путем. В то же время, негативно на деловой активности в стране сказалось сокращение госрасходов (-0,9%). "Учитывая фискальные и долговые проблемы Штатов, еще не так давно будоражившие рынки, госаппарату не остается иного выбора, как использовать политику затягивания поясов", - считает она.

Лаврик отметила, что индекс Украинской биржи по итогам среды повысился на символические 0,10%. В лидерах снижения закрепились акции Енакиевского метзавода (-1,17%) и "Райффайзен Банка Аваль" (-0,99%). Неплохой рост продемонстрировали бумаги "Центрэнерго" (+1,49%) и "Азовстали" (+1,15%).

По мнению аналитика, завтра в фокусе трейдеров будет ряд второстепенных статистических данных из Европы, а также традиционные заявки на пособия по безработице в США. "Полагаем, что значение первичных заявок будет варьироваться на уровне 340-350 тыс., что в целом соответствует ожиданиям рынка", - прогнозирует она.