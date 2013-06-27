Deutsche Bank снизил оценку российских металлургических бумаг на 20-40%
11:02, 27 июня 2013Фондовый рынок
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Deutsche Bank провел переоценку компаний металлургического сектора России.
Как пишут "Ведомости", банк понизил прогнозную стоимость акций «Норникеля» с 200 дол. до 158 долл., рекомендация «держать» не изменилась;
понизил прогнозную стоимость акций UC Rusal с 5,8 до 3,4 гонконгского доллара, рекомендация «держать» не изменилась.
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