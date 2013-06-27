Россия не решилась на масштабную приватизацию

Масштабная распродажа государственных активов, за счет которой российские власти рассчитывали получать в бюджет по $10-15 миллиардов долларов в год, будет скромнее, признало Минэкономики и предложило заместить выпадающие доходы пенсионными деньгами в обмен на акции госмонополий, сообщает Reuters.

"Сегодняшнее состояние дел с рынками таково, что долгосрочного ущерба при продаже долей этих компаний, за редким исключением, не удастся избежать", - сказала глава Росимущества и замминистра экономики Ольга Дергунова.

Власти еще в марте признали, что вместо запланированных 427 миллиардов рублей в бюджет текущего года поступит только 60 миллиардов, а в четверг Дергунова показала журналистам пересмотренные планы на последующие годы: в 2014 году Минэкономики теперь ожидает 180 миллиардов рублей поступлений в бюджет от продажи госсобственности против прежнего плана в 330 миллиардов, а в 2015 году бюджет получит лишь 140 миллиардов, хоть чиновники и рассчитывали приватизировать госкомпаний на 600 миллиардов рублей.

В 2014 году ключевой сделкой должна стать продажа части акций Ростелекома, в 2015-м - пакета госбанка ВТБ, а в 2016-м - небольшого пакета акций РЖД при общих поступлениях в 300 миллиардов рублей.

При этом общие доходы бюджета за три года все же могут достичь 1 триллиона рублей, если, как рассчитывает Минэкономики, госконтора Роснефтегаз продаст часть принадлежащих ей акций госкомпании Роснефть и перечислит выручку в бюджет в виде дивидендов, сказал на заседании правительства в четверг новый министр экономики Алексей Улюкаев.

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