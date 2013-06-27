Минфин в июле увеличит количество плановых ОВГЗ-аукционов до пяти

Министерство финансов Украины в июле планирует провести пять аукционов по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается в графике размещения ОВГЗ на июль, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 2, 9, 16, 23 и 30 июля.

На аукционах 2, 9 и 30 июля инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ в национальной валюте. В частности, 2 июля будут предложены облигации сроком обращения 3 месяца, 5 и 7 лет; 9 июля - сроком обращения 3 и 12 месяцев, 5 и 7 лет; 30 июля - сроком обращения 3 и 12 месяцев, 5 и 7 лет.

На аукционах 16 и 23 июля инвесторам, помимо стандартных ОВГЗ в национальной валюте, будут предложены 2- и 3-летние облигации, номинированные в иностранной валюте. В частности, 16 июля будут предложены облигации в национальной валюте сроком обращения 3 месяца, 5 и 7 лет и валютные облигации. 23 июля будут предложены облигации в национальной валюте сроком обращения 6 месяцев, 5 и 7 лет и валютные ОВГЗ.

Как сообщал УНИАН, Минфин в июне текущего года провел 4 плановых и один внеплановый аукцион по продаже ОВГЗ, в результате которых в госбюджет привлечено 4,338 млрд грн и 20,922 млн долл.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 27 июня 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 227,865 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 131,058 млрд грн, в собственности банков - 83,394 млрд грн, нерезидентов - 5,151 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 25 июня, в январе-июне т.г. в госбюджет поступило 74,440 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 49,458 млрд грн.