Рада не сможет одобрить реприватизацию "Криворожстали" - глава ФГИ

Верховная Рада, скорее всего, не сможет принять разработанный депутатами-коммунистами законопроект о возврате в государственную собственность целостного имущественного комплекса "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывшая "Криворожсталь"). Такое мнению в ходе прямой линии на Украинском радио высказал председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр Рябченко.

По его словам, на сегодня в парламенте не существует какого-то единого мнения о необходимости реприватизации данного предприятия, каждая из парламентских фракций имеет свое собственное мнение по этому поводу.

А.Рябченко также отметил, что в целом процесс реприватизации в Украине следует, скорее всего, рассматривать как исключение, а не как какое-то системное явление, хотя нормы, позволяющие возвратить приватизированный объект в госсобственность, содержатся в украинском законодательстве. По информации председателя ФГИУ, из 29 тыс. объектов, приватизированных за всю историю независимой Украины, в госсобственность было возвращено около 300 объектов, что составляет немногим более 1% от общего количества приватизированных предприятий. К тому же, больше половины из возвращенных в госсобственность составляли объекты незавершенного строительства. По мнению А.Рябченко, это может свидетельствовать об успешности проводимой в Украине приватизации.

Напомним, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывшая "Криворожсталь"), авторами которого являются Петр Симоненко и Сергей Баландин (оба – члены фракции Коммунистической партии).

Справка УНИАН. В июне 2004 г. 93,02% государственных акций предприятия “Криворожсталь” были проданы за 4,26 млрд грн консорциуму “Инвестиционно-металлургический союз” (ИМС), участниками которого выступили СКМ Рината Ахметова и "Интерпайп" Виктора Пинчука.

В августе 2005 года акции были возвращены в государственную собственность.

24 октября 2005 г. компания Mittal Steel Germany GMBH была признана победителем конкурса по продаже 93,02% акций ОАО “Криворожсталь”. Реализационная цена – 24,2 млрд грн (стартовая цена – 10 млрд грн).

В 2005 г. консорциум "ИМС" обратился в суд с иском о признании незаконным приказа ФГИУ, отменившего результаты проведенного в 2004 г. приватизационного конкурса по продаже 93,02% акций "Криворожстали". Позднее судебное производство по данному иску было приостановлено.

В настоящее время Хозяйственный суд г. Киева возобновил производство по делу о незаконности реприватизации "Криворожстали" по иску промышленно-финансового консорциума "Инвестиционно-металлургический союз".