Украинские инвесторы активнее приватизируют предприятия, чем иностранные - глава ФГИУ

Иностранные инвесторы оценивают приватизируемые отечественные предприятия ниже, чем украинские инвесторы, сообщил в ходе своего выступления на Украинском радио председатель Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко. По его словам, для привлечения иностранных инвесторов в процесс приватизации украинских предприятий необходимо существенно снизить их начальную цену.

В то же время, А.Рябченко выразил удовлетворение тем, что украинские инвесторы принимают активное участие в приватизации отечественных предприятий.

Напомним, самым большим приобретением иностранных инвесторов в Украине стала покупка компанией Mittal Steel 93,02% акций ОАО “Криворожсталь” за 24,2 млрд грн (стартовая – 10 млрд грн). До этого данный пакет приобрел украинский консорциум “Инвестиционно-металлургический союз” всего за 4,2 млрд. грн.

Справка УНИАН. В 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн.

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн - 67,6% годового плана.