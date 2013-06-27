Украинский фондовый рынок в четверг закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 27 июня, повысился на 0,79% – до 866,47 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 29,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 26 млн грн, на срочном рынке – 3,4 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Центрэнерго" (+3,18%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,52% – до 309,78 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 295,5 млн грн.