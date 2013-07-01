WIG Ukraine потерял за полгода более 20%

Варшава . Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine закончил первое полугодие на уровне 521,14 пункта, что на 20,6% меньше, чем на начало текущего года, но на 35 пунктов выше достигнутого в апреле нового исторического минимума.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, на конец июня среди котирующихся на главной площадке 11 компаний из Украины дороже, чем в начале года, стоили только две из них.

Дебютировавшая в августе прошлого года KDM Shipping подорожала примерно на треть, а первый украинский дебютант на Варшавской бирже – компания Astarta увеличила за это время капитализацию на 8,5%.

Больше всех за первые шесть месяцев года подешевели акции сельскохозяйственного Agroton (на 77%), а также угледобытчиков Coal Energy и Sadovaya Group, которые потеряли более 70% и 50% своей стоимости соответственно.

Крупнейшая по капитализации украинская компания на Варшавской бирже - агрохолдинг Kernel потерял за полгода почти треть своей капитализации, а цена его акций в прошлом месяце достигла минимального уровня с начала 2010 года: около 45 злотых за штуку (1USD=3,3PLN).

Бумаги других украинских компаний подешевели в пределах 7-25%.

Польские "голубые фишки" за этот же период потеряли 14,5% на фоне 7% минуса индикатора широкого рынка и почти 0,5% падения индекса компаний из Центральной и Восточной Европы (WIG CEE), в который также входят компании из Украины.

В июне WIG Ukraine потерял 5,4% после 1% плюса в мае, а из входящих в него компаний самый большой рост и падение продемонстрировали соответственно бумаги KSG Agro (+36%) и Сoal Energy (-24%).

Падение украинского индекса в прошлом месяце оказалось ниже, чем большинства основных индикаторов польского рынка, которые просели в пределах 6,4-9,7% на фоне почти 2% плюса WIG CEE.

Справка УНИАН. Варшавская биржа начала рассчитывать WIG-Ukraine c мая 2011 года с базовых 1000 пунктов.

За первый квартал т.г. украинский индикатор потерял почти 4%.