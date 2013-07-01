ВЕТЭК заплатил «Лукойлу» за Одесский НПЗ более 100 млн долл.

Группа компаний «ВЕТЭК», контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, заплатила за 99,6% акций Одесского НПЗ крупнейшей частной российской нефтяной компании «Лукойл» более 100 млн долл.

Об этом в интервью изданию Forbes сообщил основатель компании ВЕТЭК Сергей Курченко.

«Итак – UMH («Украинский медиа холдинг» — УНИАН) около 170 млн долл. Второе – клуб (Футбольный клуб «Металлист» - УНИАН) – меньше 100 млн. долл. Третье – Одесский НПЗ. «Лукойл» остановил этот завод, потому что он убыточен. Сколько, по-вашему, может стоить убыточный завод? К сожалению, согласно условию контракта, я не могу разглашать сумму. Итого: 100 + 175 + одесский завод. Получается в лучшем случае 400 млн долл. Подчеркну – это максимум», - цитирует издание слова Курченко.

Таким образом, размер сделки по покупке Одесского НПЗ составляет около 125 млн долл.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале марта 2013 года крупнейшая частная российская нефтяная компания «Лукойл» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Согласно данным официального бюллетеня "Ценные бумаги Украины", сделку о приобретении Одесского НПЗ ВЕТЭК оформляет через кипрскую компанию Empson, которая заплатит за 99,58% акций завода 490,742 млн грн.

Ранее ВЕТЭК вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, ранее размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Компания ВЕТЭК начала поставки газа из Европы по венгерскому маршруту

ВЕТЭК рассчитался с компанией «Лукойл» за Одесский НПЗ