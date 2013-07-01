Лидером роста среди мировых фондовых индексов стал Nikkei - эксперты

Лидером роста среди мировых фондовых индексов с начала года стал японский индекс Nikkei, который вырос на 30%, говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании "Арт Капитал", которым располагает УНИАН.

Как отметили в компании, неплохие темпы роста продемонстрировали и другие ведущие индексы развитых стран. Хуже обстоят дела на развивающихся рынках. Так, падение российского MSCI EM с начала года составило 11% (+4% за 12 месяцев), падение Shanghai Comp (Китай) достигло 12%.

Как отмечается в отчете, снижение индекса украинских акций UX (-9%) с начала т.г. оказалось меньшим, но лишь по причине худшей динамики за последние 12 месяцев (-10%). "Украинский индекс нашел дно, и последний год изменяется в узком диапазоне 800-1000 пунктов", - подчеркнули в компании. Как отмечают аналитики, политические и девальвационные риски привели к массовому уходу иностранных инвесторов с фондового рынка Украины.

Как отметили в компании, с начала текущего года динамика индексных бумаг разнородна. Порядка 20% выросли акции "Райффайзен Банка Аваль" и Крюковского вагоностроительного завода. В то же время "единую динамику падения демонстрируют металлургические бумаги, продолжающийся спад в стальной отрасли является тому подтверждением", - считают аналитики.