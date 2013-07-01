Лидером роста с начала года среди мировых индексов стал Nikkei

Лидером роста среди мировых фондовых индексов с начала года стал японский индекс Nikkei, который вырос на 30%, говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании "Арт Капитал", которым располагает УНИАН.

Как отметили в компании, неплохие темпы роста продемонстрировали и другие ведущие индексы развитых стран. Хуже обстоят дела на развивающихся рынках. Так, падение российского MSCI EM с начала года составило 11% (+4% за 12 месяцев), падение Shanghai Comp (Китай) достигло 12%.

Как отмечается в отчете, снижение индекса украинских акций UX (-9%) с начала т.г. оказалось меньшим, но лишь по причине худшей динамики за последние 12 месяцев (-10%). "Украинский индекс нашел дно, и последний год изменяется в узком диапазоне 800-1000 пунктов", - подчеркнули в компании. Как отмечают аналитики, политические и девальвационные риски привели к массовому уходу иностранных инвесторов с фондового рынка Украины.

Как отметили в компании, с начала текущего года динамика индексных бумаг разнородна. Порядка 20% выросли акции "Райффайзен Банка Аваль" и Крюковского вагоностроительного завода. В то же время "единую динамику падения демонстрируют металлургические бумаги, продолжающийся спад в стальной отрасли является тому подтверждением", - считают аналитики.

Как сообщал УНИАН, украинский фондовый рынок начал неделю с незначительного повышения - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:00 на торгах в понедельник, 1 июля, повысился на 0,12% - до 867,51 пункта.

Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine закончил первое полугодие на уровне 521,14 пункта, что на 20,6% меньше, чем на начало текущего года, но на 35 пунктов выше достигнутого в апреле нового исторического минимума.