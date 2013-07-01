Индекс Украинской биржи 1 июля повысился на 0,16%, индекс ПФТС – на 1,58%
18:10, 01 июля 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 1 июля, повысился на 0,16% – до 867,89 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 45,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 41 млн грн, на срочном рынке – 4,4 млн грн.
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,58% – до 314,67 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 348,6 млн грн.
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