Индекс Украинской биржи 1 июля повысился на 0,16%, индекс ПФТС – на 1,58%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 1 июля, повысился на 0,16% – до 867,89 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 45,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 41 млн грн, на срочном рынке – 4,4 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,58% – до 314,67 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 348,6 млн грн.