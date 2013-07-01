Основную поддержку глобальным фондовым рынкам оказала макростатистика - эксперт

Основную поддержку биржевым котировкам на глобальных рынках в понедельник,1 июля, оказали данные макроэкономической статистики.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Так, отметил он, согласно окончательным данным, индекс производственной активности PMI еврозоны в июне составил 48,8 пункта, при том что предварительное значение индикатора было несколько меньше – 48,7 пункта. Аналитики не ожидали пересмотра показателя по сравнению с ранее озвученными данными. Майский уровень безработицы в еврозоне хотя и вырос относительно апреля до 12,1%, тем не менее, оказался ниже ожиданий экспертов, прогнозировавших рост безработицы до 12,3%. Данные по потребительской инфляции в европейском регионе совпали с рыночными прогнозами.

Кушнарев добавил, что не разочаровала игроков и статистика из США. Индекс производственной активности ISM по итогам июня вырос с 49,0 до 50,9 пункта при ожидавшемся росте до 50,5 пункта.

По словам аналитика, «динамика торгов на отечественном рынке, отличавшаяся в понедельник крайней вялостью, контрастировала с волатильными движениями, наблюдавшимися на зарубежных площадках. Индекс Украинской биржи провел большую часть дня в нейтральной полосе, дрейфуя вблизи границы закрытия последней сессии».

Как отметил Кушнарев, по результатам торгов 1 июля биржевой индикатор UX вырос на скромные 0,16% до 867,89 пункта. Максимальный рост в составе индексной корзины был зафиксирован в акциях Енакиевского метзавода (+2,37%). Лучше других выглядели бумаги «Мотор Сичи» (+0,72%) и «Райффайзен Банка Аваль» (+0,50%). В ценовых аутсайдерах среди представителей первого эшелона закрепились бумаги «Укрсоцбанка» (-1,91%).