Moody's обвиняет Кипр в нарушении обязательств перед держателями гособлигаций

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service считает, что Кипр не выполнил своих обязательств перед владельцами части гособлигаций внутреннего займа, осуществив их обмен на ценные бумаги с более длительными сроками погашения.

Moody's сохраняет рейтинг Кипра на неинвестиционном, или "мусорном", уровне "Саа3" с негативным прогнозом, поскольку агентство не использует в своей классификации "дефолт" или "выборочный дефолт", передает ИТАР-ТАСС.

В пресс-релизе отмечается, что агентство проведет оценку последствий осуществленного обмена ценных бумаг на устойчивость в целом госдолга страны, то есть, ее способности выполнять свои обязательства перед кредиторами.

При этом будет учитываться также возможность соблюдения властями Кипра условий стабилизационной программы, согласованной в марте с "тройкой" международных кредиторов (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд). Эта программа предусматривает выделение Кипру кредитной помощи в размере 10 млрд евро в обмен на глубокую реструктуризацию банковского сектора и проведение жестких мер экономии, в связи с чем в стране углубляется рецессия, безработица уже превысила 16%, а владельцы банковских депозитов выводят свои средства за рубеж.

Как сообщал УНИАН, рейтинг облигаций Кипра был понижен международными рейтинговыми агентствами Standard & Poors Ratings Services и Fitch до дефолта, после того как власти страны объявили о планах заменить облигации общим объемом в 1 млрд евро на облигации с более длительным сроком погашения.