Экс-глава Варшавской биржи возглавил фондовую площадку в Бухаресте

Варшава. Бывший руководитель Варшавской фондовой биржи Людвик Соболевский назначен генеральным директором фондовой биржи в Бухаресте.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба румынской биржи, отметив, что соответствующее решение было принято в понедельник, 1 июля.

"Опыт и прекрасное знание Соболевским развивающихся рынков были ключевыми в его назначении генеральным директором Бухарестской фондовой биржи", - отметил Президент биржи Лючиан Ангел.

Он подчеркнул, что Варшавская биржа под руководством Соболевского за шесть лет стала бесспорным лидером региона Центральной и Восточной Европы.

Соболевский приступит к работе после того, как его кандидатуру утвердит орган финансового надзора Румынии.

Как сообщал УНИАН, в начале текущего года владеющее контрольным пакетом Варшавской биржи министерство госимущества Польши решило уволить Соболевского с должности главы биржи после скандала с поиском финансирования для фильма с участием его девушки.

Справка УНИАН. На созданной в начале 90-х годов Варшавской бирже котируются бумаги около 440 компаний с капитализацией около 170 млрд евро. Среди них двенадцать из Украины, которые провели IPO в Варшаве во время, когда ею руководил Соболевский: с 2006 по 2013 год. На созданной в 1995 году бирже в Бухаресте котируются 79 компаний с капитализацией более 21 млрд евро.