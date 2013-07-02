Менеджер «Кернела» купил акции компании на 366,4 тыс. злотых

Компания, контролируемая менеджером агрохолдинга «Кернел», одной из крупнейших сельскохозяйственных компаний Украины, приобрела 8 тыс. акций «Кернел» на общую сумму 366,4 тыс. польских злотых (около 110,2 тыс. долл.), говорится в биржевом сообщении агрохолдинга. При этом название компании и фамилия покупателя не сообщается.

Согласно сообщению, акции были приобретены 28 июня по цене 45,8 польских злотых за акцию.

По состоянию на 10:47 утра по киевскому времени 2 июля акции компании торговались на Варшавской фондовой бирже по 47,37 польских злотых, подешевев с начала дня на 1,07%.

Как сообщал УНИАН, 26 июня компания, контролируемая менеджером агрохолдинга «Кернел», приобрела 50 тыс. акций «Кернел» на общую сумму 2,3 млн польских злотых.

Кернел» в январе-марте 2013 года получил 5 млн долл. чистого убытка против 33,8 млн долл. чистой прибыли в 1-м квартале 2012 года.

Причиной ухудшения финпоказателей в компании называют падение продаж подсолнечного масла и переработки подсолнечника.

Выручка «Кернела» за 9 месяцев 2012/2013 маркетингового года (МГ, июль 2012-июнь 2013) составила 2,072 млрд долл., что на 30,7% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Справка УНИАН. Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла и сахара.