Объем торгов на Украинской бирже в июне снизился на 20%

Общий объем торгов на Украинской бирже в июне снизился на 195 млн грн, или на 20% - до 710,4 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за месяц составил 179,9 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами в июне составил 530,5 млн грн (из них объем торгов акциями - 311,7 млн грн).

В июне индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, снизился на 0,05% - с 866,89 до 866,47 пункта.

В июне успешно завершилось размещение облигаций "Будспецсервис" серии Е, "АСЦ "Ренессанс" серии F на общую сумму 144,6 млн грн. Всего в июне были размещены облигации на общую сумму 155,5 млн грн.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Центрэнерго", влияние которых составило 27,69 индексных пункта, ПАО "Райффайзен Банк Аваль " (-11,28 пункта) и ПАО "Мотор Сич" (-5,18 пункта).

Лидерами оборота в июне стали акции "Мотор Сичи", объем торгов которых составил 16,5 млн грн, на втором месте "Центрэнерго" - 5,6 млн грн, далее следует "Укрнафта" - 4,8 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 25,61%, 8,79% и 7,47% соответственно.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на Украинской бирже в мае снизился на 670 млн грн, или на 40 % - до 905,3 млн грн.

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