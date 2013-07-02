Объем торгов на бирже «Перспектива» в июне незначительно снизился

На фондовой бирже «Перспектива» в июне было заключено и выполнено договоров на общую сумму 24,33 млрд грн, что на 0,3% меньше, чем за предыдущий месяц, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

С начала года объем торгов на бирже составил 135,95 млрд грн, что в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем торгов ОВГЗ в июне составил 21,5 млрд грн (на 3,8 % меньше, чем в мае), акциями - 455 млн грн (на 41,7% больше), срочными контрактами - 1,36 млрд грн (на 6,05% больше), опционными сертификатами - 5,1 млн грн (на 27,8% больше), облигациями местных займов - 4,5 млн грн (на 94,2% меньше), инвестиционными сертификатами - 136,9 млн грн (на 25,25 % больше), облигациями предприятий - 811,5 млн грн (на 369% больше).

Как сообщили в "Перспективе" со ссылкой на оперативные данные интернет-сайтов фондовых бирж, в июне ФБ «Перспектива» заняла первое место по объему торгов (с долей общего биржевого оборота 69%), второе место - у «Фондовой биржи ПФТС» (23%), третье - у "Киевской международной валютной биржи"(3%).

Как сообщал УНИАН, на фондовой бирже «Перспектива» в мае было заключено и выполнено 7559 договоров на общую сумму 24,4 млрд грн, что на 5% меньше, чем за предыдущий месяц.

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