Украинский и европейские фондовые рынки снижаются

Украинский фондовый рынок снижается на торгах 2 июля - индекс украинских акций UX по состоянию на 13:15 снизился на 0,43% - до 864,18 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Мотор Сичи" (-1,02%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 1,1 млн грн при общем объеме торгов в 2,8 млн грн.

На европейских фондовых рынках также наблюдается снижение. Британский индекс FTSE 100 на торгах во вторник снизился на 0,54%, немецкий DAX - на 1,19%. В то же время российский индекс MICEX повысился на 0,43% - до 1336,17 пункта.