Индекс Украинской биржи снизился на 0,62%, индекс ПФТС повысился на 0,55%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 2 июля, снизился на 0,62% – до 862,47 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 14,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 10,7 млн грн, на срочном рынке – 3,7 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Енакиевского метзавода (-1,55%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,55% – до 316,40 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 346,6 млн грн.