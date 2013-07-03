ФГИУ реализовал на бирже миноритарные пакеты акций пяти обогатительных фабрик

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в ходе торгов на фондовой бирже «Иннэкс» 3 июля реализовал миноритарные госпакеты акций пяти обогатительных фабрик - «Узловская», «Комсомольская», «Россия», «Красная звезда» и «Украина», сообщили УНИАН на бирже.

Все госпакеты были реализованы по стартовой цене. При этом на бирже не уточнили, кто выступил покупателем акций.

Как сообщал УНИАН, начальная цена выставленного на продажу 0,037% госпакета акций обогатительной фабрики «Узловская» составляла 74 тыс. грн, 0,292% обогатительной фабрики «Комсомольская» - 788,7 тыс. грн, 0,429% обогатительной фабрики «Россия» - 305,4 тыс. грн, 0,217% обогатительной фабрики «Красная звезда» - 705,9 тыс. грн, 0,41% обогатительной фабрики «Украина» - 317,9 тыс. грн.

Ранее, 29 мая т.г., в ходе приватизационного аукциона на фондовой бирже «Иннэкс» было реализовано 24,87% акций «Центральной обогатительной фабрики «Узловская» за 24,5 млн грн, 23,83% «Обогатительной фабрики «Красная звезда» за 37,3 млн грн, 23,64% «Центральной обогатительной фабрики «Россия» за 7,9 млн грн, 21,69% «Центральной обогатительной фабрики «Украина» за 7,8 млн грн и 25,52% акций «Центральной обогатительной фабрики «Комсомольская» за 34,2 млн грн.