Европейские фондовые рынки снижаются из-за ситуации в Китае и Египте

Фондовые индексы Европы начали торги среды снижением после слабых китайских данных и ввиду опасений по поводу нарастающего напряжения в Египте, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, данные показали, что рост сектора услуг в Китае в июне замедлился до минимума за последние девять месяцев. Беспокойство по поводу того, что беспорядки в Египте могут дестабилизировать Ближний Восток, также держат инвесторов в напряжении.

"Ситуация в Египте довольно взрывоопасная, а эта страна намного больше Сирии или Ливии. Настроение на рынке не было особенно радостным, и поскольку ситуация в Египте быстро ухудшается, многие инвесторы захотят уйти в боковик, чтобы избежать потрясений", - сообщил Reuters один из трейдеров в Париже.

По состоянию на 10:03 по киевскому времени панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 снизился на 0,85% - до 1 148,90 пункта.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,97% - до 6 242,76 пункта, немецкий DAX опустился на 1,04% - до 7 828,68 пункта, французский CAC-40 опустился на 1,03% - до 3 703,84 пункта.