Медведев утвердил программу приватизации госимущества

Премьер-министр Дмитрий Медведев 1 июля подписал распоряжение, утверждающее прогнозный план (программу) приватизации госимущества на 2014-2016 гг., сообщают "Вести Экономика".

Государство может оставить "золотую акцию" после выхода из капитала некоторых госкомпаний.

"Для компаний ("Объединенная зерновая компания", "Международный аэропорт Шереметьево", "Акционерная компания "АЛРОСА", "Ростелеком", "Аэропорт Внуково", "Международный аэропорт Внуково") возможно использование специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции")", - отмечено в плане приватизации, который утвержден на заседании правительства 27 июня.

По плану приватизации, до конца 2016 г. государство намерено полностью выйти из капитала ОЗК и "Ростелекома", аэропортов "Шереметьево" и "Внуково" с учетом решений по развитию московского авиаузла.

До конца 2016 г. государство намерено оставить в своей собственности 25% плюс одну акцию компании "АЛРОСА", а также продать 100% "Роснано".

По уточненному плану, до конца 2016 г. приватизации подлежат часть акций ВТБ (сокращение госдоли до 50% плюс одна акция в капитале банка), "Совкомфлота" (до 25% плюс одна акция), "Аэрофлота" (до 25% плюс одна акция), РЖД (до 75% плюс одна акция), "РусГидро" (до 50% плюс одна акция), "Интер РАО ЕЭС" (до девяти (!) акций), "Роснефти" (до 50% плюс одна акция), "Транснефти" (до 75% плюс одна акция), "Зарубежнефти" (до 90% акций к 2017 г., до 50% плюс одна акция к 2020 г.), "Уралвагонзавода" (до 75% плюс одна акция), ОАК (до 50% плюс одна акция до 2024 г.), ОСК (до 75% плюс одна акция до 2024 г.), "Росспиртпрома" (до 0%).

Из плана приватизации исключены "Росагролизинг" и "Россельхозбанк".

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