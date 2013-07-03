Приближение сезона отчетности в США привело к падению фондовых рынков - эксперты

Приближение сезона отчетности компаний США, ситуация в Греции с выполнением ранее достигнутых договоренностей, а также ситуация в Китае оказывают негативное влияние на ситуацию на фондовых рынках, говорится в аналитических отчетах украинских инвесткомпаний.

Как считают в инвестиционной компании "Арт Капитал", приближение сезона отчетности компаний США привело к снижению рынков... Кроме того, как отметили в компании, с приближением даты публикации данных с рынка труда возрастают опасения по поводу сокращения программы количественного смягчения (QE), поскольку, по мнению аналитиков, позитивные данные лишь усилят эти опасения.

В инвестиционной компании Eavex Capital отметили, что в Европе наиболее обсуждаемой темой вчера стала ситуации в Греции. Тройка международных кредиторов вчера заявила, что у страны остается 3 дня, чтобы предоставить план выполнения достигнутых ранее договоренностей. Если этого не произойдет, то Греция может получить следующий транш финансовой помощи на сумму 8,1 млрд евро не целиком, а лишь постепенно.

Как сообщается в отчете инвестиционной компании "Альтана Капитал", индексы азиатского региона в среду утром демонстрировали негативную динамику. По итогам сессии японский Nikkei 225 просел на 0,31%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,86%. К 9:30 по киевскому времени гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1,71%, китайский CSI 300 - на 1,30%. В фокусе участников региональных торгов стала публикация данных в Китае. Так, согласно официальной статистике, индекс PMI в сфере услуг в июне 2013 г. составил 53,9 пункта, что стало минимумом за предыдущие девять месяцев. Согласно данным частной компании HSBC, показатель оказался еще более пессимистичным и составил 51,3 пункта.