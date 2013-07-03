Акции пяти обогатительных фабрик купил «Донбасский расчетно-финансовый центр»

Покупателем всех пяти выставленных в среду, 3 июля, Фондом государственного имущества Украины на бирже миноритарных пакетов акций обогатительных фабрик выступил «Донбасский расчетно-финансовый центр» (ДРФЦ), сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Напомним, Фонд госимущества Украины 3 июля реализовал на бирже "Иннэкс" миноритарные госпакеты акций пяти обогатительных фабрик - «Узловская», «Комсомольская», «Россия», «Красная звезда» и «Украина». Все госпакеты были реализованы по стартовой цене.

Как сообщал УНИАН, начальная цена выставленного на продажу 0,037% госпакета акций обогатительной фабрики «Узловская» составляла 74 тыс. грн, 0,292% обогатительной фабрики «Комсомольская» - 788,7 тыс. грн, 0,429% обогатительной фабрики «Россия» - 305,4 тыс. грн, 0,217% обогатительной фабрики «Красная звезда» - 705,9 тыс. грн, 0,41% обогатительной фабрики «Украина» - 317,9 тыс. грн.

Ранее в ходе приватизационного аукциона компания "Донбасский расчетно-финансовый центр" (ДРФЦ) приобрела 25,52% акций «Центральной обогатительной фабрики «Комсомольская». Инвестиционная группа "Альтера Финанс" также приобрела блокирующие пакеты акций четырех обогатительных фабрик - 24,87% «Центральной обогатительной фабрики «Узловская», 23,83% «Обогатительной фабрики «Красная звезда», 23,64% «Центральной обогатительной фабрики «Россия», 21,69% «Центральной обогатительной фабрики «Украина».

Основным владельцем ООО «ДРФЦ» является «Сароне Холдингс Лимитед» (Британские Виргинские острова).