Госдума сняла ряд ограничений на участие иностранцев в малых предприятиях РФ

Госдума РФ в среду приняла в третьем чтении правительственный закон, снимающий ряд ограничений для иностранцев и инновационных институтов развития по участию в уставном капитале малых предприятий, сообщает Прайм.

Данные нормы вступят в силу с 1 октября 2013 года.

Закон предлагает предоставить иностранным гражданам право на создание в РФ предприятий малого и среднего бизнеса без ограничения их доли участия в уставном капитале. В настоящее время для иностранных физлиц и юрлиц предусмотрено ограничение - не более 25%.

Предусмотрена возможность отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, созданных автономными образовательными учреждениями в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности. При этом такие учреждения должны быть включены в перечень, утверждаемый правительством РФ.

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