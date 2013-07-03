Украинский фондовый рынок в среду закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 3 июля, снизился на 0,91% – до 854,61 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 40,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 34 млн грн, на срочном рынке – 6,1 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Донбассэнерго" (-2,36%), "Мотор Сичи" (-2,10%), "Укрнафты" (-2,04%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,02% – до 316,47 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 710,5 млн грн.