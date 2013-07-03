Долговые проблемы Португалии стали причиной пессимизма на рынках акций - эксперт

Индекс Украинской биржи в среду, 3 июля, снижался под влиянием пессимистичных настроений, господствовавших на зарубежных площадках. Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, торги на украинском фондовом рынке в сред проходили в негативном русле. Основное внимание инвесторов было приковано к ситуации в Португалии, где набирает обороты политический кризис. Неспособность правительства справиться с долговыми проблемами государства и ужесточение мер бюджетной экономии уже привели к тому, что двое португальских министров вышли из состава кабинета. На этом фоне резко подскочила доходность гособлигаций Португалии на долговом рынке. В среду десятилетние бонды торговались с доходностью более 7%, что является рекордным уровнем с декабря прошлого года.

Как подчеркнул аналитик, "недовольство политикой властей, периодически проявляющееся то в одних, то в других странах еврозоны, создает питательную почву для спекуляций на тему внутренней устойчивости валютного блока".

По мнению Кушнарева, ключевой макроэкономической новостью дня стала публикация статистики от ADP по занятости в частном секторе США. Данные превзошли прогнозы аналитиков: по итогам июня прирост числа занятых составил 188 тыс. против ожидавшихся 160 тыс. Несмотря на позитивный характер статистики, рынки не отреагировали на нее ростом. Цифры свидетельствуют об улучшении ситуации на американском рынке труда. На этом фоне общий уровень безработицы в США, данные по которому будут обнародованы в пятницу, может понизиться, что является аргументом в пользу сворачивания программы количественного смягчения.

Аналитик отметил, что не добавила оптимизма игрокам и внешнеторговая статистика из США. В мае дефицит торгового баланса страны вырос до 45,0 млрд долл., в то время как ожидалось снижение показателя до 40,1 млрд долл.

По словам Кушнарева, "в четверг центральным событием дня станет заседание ЕЦБ. Участники торгов надеются, что в заявлениях руководства регулятора прозвучат намеки на новые меры по стимулированию экономического роста в европейских странах. Впрочем, понижения базовой процентной ставки ожидать пока все же не стоит".

Рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 3 июля, снизился на 0,91% – до 854,61 пункта. Общий объем торгов составил 40,2 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,02% – до 316,47 пункта. Общий объем торгов составил 710,5 млн грн.