В Нацдепозитарий на хранение передано 55% выпусков ценных бумаг
Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках (ранее Всеукраинский депозитарий ценных бумаг) передал на хранение Национальному депозитарию Украины (НДУ) на хранение 4991 выпуск ценных бумаг, или 55% от общего количества выпусков ц. б. (около 9 тыс.), которые должны быть переданы НДУ. Об этом сообщили УНИАН в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
В комиссии также заявляют, что передача выпусков ц.б. в НДУ является "своевременной и корректной". В июле и начале августа НКЦБФР рассчитывает передать НДУ еще 781 выпуск ценных бумаг.
Напомним, в январе 2013 г. вступил в силу Закон Украины «О депозитарной системе Украины», предусматривающий изменение модели депозитарного учета и создание на базе НДУ Центрального депозитария - учреждения, которое будет вести депозитарный учет большинства эмиссионных ценных бумаг. Планируется, что в октябре 2013 г. Центральный депозитарий начнет полноценно функционировать, для чего до этого срока необходимо передать ценные бумаги, находящиеся на хранении во Всеукраинском депозитарии ценных бумаг.