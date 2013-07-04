Фонду госимущества передали 25% акций «Николаевоблэнерго» для приватизации

Национальная акционерная компания «Энергетическая компания Украины» передала Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) 25% акций энергоснабжающего предприятия «Николаевоблэнерго» для приватизации.

Об этом говорится в сообщении «Николаевоблэнерго» в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, размер пакета акций ФГИУ увеличился до 70%.

Таким образом в собственности НАК «ЭКУ» больше не осталось акций предприятия.

Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2013 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению приватизационных конкурсов по продаже контрольных госпакетов акций пяти облэнерго. В частности, начата подготовка конкурсов по продаже 65,009% «Хмельницкоблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго», 60,248% «Запорожьеоблэнерго», 50,999% «Тернопольоблэнерго», 60,001% «Харьковоблэнерго».

Фонд государственного имущества Украины в сентябре 2013 г. в соответствии с утвержденным планом-графиком приватизации планирует объявить приватизационные конкурсы соответствующих предприятий.

15,7802% «Николаевоблэнерго» принадлежит энергоснабжающей компании "Херсоноблэнерго", контролируемой группой VS Energy International N.V. (Нидерланды).