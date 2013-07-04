Рада разрешила международным финорганизациям выпускать гривневые облигации

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" об эмиссии облигаций международных финансовых организаций».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 240 из 381 народного депутата, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе дается определение, что «эмитент - юридическое лицо, Автономная Республика Крым или городской совет, а также государство в лице уполномоченных им органов государственной власти или международная финансовая организация, которые от своего имени размещают эмиссионные ценные бумаги и берут на себя обязательство по ним перед их владельцами".

Также в законе определено, что «международная финансовая организация – международная организация, которая на условиях, определенных своим учредительным актом, и/ или в соответствии с международным договором Украины осуществляет эмиссию облигаций на территории Украины».

В соответствии с законом, международные финансовые организации могут осуществлять в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, эмиссию процентных или дисконтных облигаций исключительно путем публичного размещения на украинских фондовых биржах, которые по результатам конкурсного отбора были включены Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в утвержденный ею перечень. Эмиссии облигаций международных финансовых организаций обслуживаются в депозитарной системе Украины.

В соответствии с законом, Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной финансовой политики, по согласованию с Национальным банком Украины предоставляет разрешение на осуществление международной финансовой организацией эмиссии облигаций. Решение о предоставлении указанного согласования или об обоснованном отказе в таком предоставлении принимается в установленном порядке в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего обращения от международной финансовой организации.

В законе предусмотрено, что средства, полученные международными финансовыми организациями, членом которых является Украина, от размещения облигаций используются для осуществления такими организациями операций в соответствии с учредительными актами таких организаций и/или международными договорами Украины согласно Конституции Украины и Закону Украины "О международных договорах Украины".

В законе предусмотрено, что в случае, если Украина не является членом международной финансовой организации и/или с такой организацией не заключен международный договор Украины, средства, полученные этой организацией от размещения облигаций, используются по согласованию с Кабинетом Министров Украины в определенном им порядке. Особенности эмиссии и обращения облигаций международных финансовых организаций, в том числе перечень документов, которые подаются для регистрации выпуска таких облигаций, и требования к их оформлению, а также сроки регистрации выпуска и отчета о результатах размещения ценных бумаг определяются Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В соответствии с законом, облигация международной финансовой организации имеет номинальную стоимость, определенную в национальной валюте. Размещение, продажа и погашение указанных облигаций осуществляются в национальной валюте.

В законе отмечено, что требования к раскрытию информации международными финансовыми организациями как эмитентами облигаций, в частности порядок, содержание и сроки представления ими регулярной и особой информации, устанавливаются Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.