Сбербанк России приобрел 75% минус 1 рубль "Яндекс.Деньги"

ОАО «Сбербанк России» и компания «Яндекс» завершили сделку по приобретению банком доли в уставном капитале компании «Яндекс.Деньги» (75% минус 1 рубль), сообщается на сайте компании. Сумма сделки составила 60 млн долларов США. Основная цель сотрудничества — разработка принципиально новых сервисов для розничных платежей в интернете.

Основные направления совместной работы Сбербанка и Яндекс.Денег: создание универсального платежного решения для малого и среднего бизнеса, упрощение регулярных платежей и денежных переводов в сети — как для пользователей интернета, так и для массовой аудитории в офлайне. Первый шаг уже сделан: в начале июня Сбербанк отменил комиссию в банкоматах и терминалах при пополнении Яндекс.Денег c карт любых банков.

Созданием новых платежных решений занимаются специалисты Яндекс.Денег, опираясь на банковскую инфраструктуру Сбербанка и интернет-технологии Яндекса. Пользователи money.yandex.ru остаются клиентами небанковской кредитной организации «Яндекс.Деньги», действующей на основании лицензии ЦБ РФ.

Руководителем совместного предприятия назначена Евгения Завалишина, возглавляющая Яндекс.Деньги с 2006 года. В состав совета директоров вошли три представителя Сбербанка (Александр Торбахов, Денис Бугров и Святослав Островский) и два представителя Яндекса (Аркадий Волож и Евгения Завалишина).

Блокирующий пакет — 25% доли капитала плюс один рубль — остаётся у компании «Яндекс». С третьего квартала 2013 года она перестаёт консолидировать показатели Яндекс.Денег в своей финансовой отчётности.