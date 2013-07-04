«Укрлендфарминг» доразместил 5-летние евробонды на 75 млн долл.

Крупнейший в Украине агрохолдинг «Укрлендфарминг» доразместил евробонды с погашением в марте 2018 года на 75 млн долл. по цене 96% номинала и процентной ставкой 10,875%, говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже.

Лид-менеджером выступил Deutsche Bank.

Таким образом, холдинг увеличил объем дебютного выпуска до изначально запланированных 500 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в марте «Укрлендфарминг» разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на 275 млн долл. с доходностью 10,875% годовых при первоначальном плане разместить евробонды на сумму 500 млн долл. с ориентиром доходности 10,5-11%.

14 мая холдинг доразместил евробонды на 150 млн долл. с погашением в 2018 году и доходностью 10,875%. Андеррайтерами выпуска выступили Deutsche Bank и Sberbank CIB.

Облигации преимущественно были размещены среди инвесторов из Ближнего Востока и Европы. Привлеченные средства «Укрлендфарминг» направит на капитальные затраты, в первую очередь – строительство элеваторов, а также на новые приобретения на рынке. Кроме того, компания планирует инвестировать в создание собственного парка из 3 тыс. железнодорожных зерновозов.

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входят 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов. Земельный банк компании к концу 2012 года составил 532 тыс. га.

По итогам 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл.