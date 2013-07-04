Украинский фондовый рынок в четверг вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 4 июля, повысился на 0,09% – до 855,38 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 17,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 12,7 млн грн, на срочном рынке – 4,7 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Азовстали" (+0,98%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,47% – до 317,95 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 7 млрд 139 млн грн.