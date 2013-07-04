Антимонопольный комитет разрешил офшорной компании получить контроль над «Кременчуггазом»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение офшорной компании Natural And Liquefied Petroleum Gas Plc (г. Дуглас, Остров Мэн), получившей накануне контроль над «Херсонгазом», на приобретение более 50% акций газоснабжающего предприятия «Кременчуггаз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации ”Кременчуггаз” (г. Кременчуг, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Кременчуге Полтавской области.

25% акций «Кременчуггаза» владеет НАК «Нафтогаз Украины», 44,6% акций принадлежит ООО “Группа компаний “Содружество”, 24,5% принадлежит дружественной «Содружеству» компании ООО "Энерго-Лан".

Украинская производственно-финансовая группа ООО “Группа компаний “Содружество” докупила 26% акций ПАО «Кременчуггаз» в сентябре 2012 г. на приватизационном конкурсе, заплатив за пакет 21,7 млн грн (начальная цена оставляла 6,7 млн грн).