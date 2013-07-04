Объем торгов акциями Северного и Центрального ГОКов на ПФТС сегодня составил 6,7 млрд грн

Общий объем торгов акциями Северного и Центрального ГОКов по итогам торгов в четверг, 4 июля на фондовой бирже ПФТС составил 6 796 млн грн, сообщает сайт биржи.

Объем торгов акциями Северного ГОКа составил 4 452 млн грн (цена закрытия - 7,82 грн), акциями Центрального ГОКа - 2 297 млн грн (цена закрытия - 8,34 грн).

Общий объем торгов на ПФТС сегодня составил 7,1 млрд грн.

Напомним, СевГОК и Центральный ГОК входят в горнорудный дивизион Группы «Метинвест».

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

Общие собрания акционеров Северного и Центрального горно-обогатительных комбинатов приняли решения отказаться от выплаты дивиденды по итогам деятельности за 2012 год.