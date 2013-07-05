СКМ намерена продать «Украинский аптечный холдинг»

Крупнейшая холдинговая компания Украины - группа СКМ (Донецк) намерена продать входящий в ее структуру «Украинский аптечный холдинг».

Об этом сообщила директор по коммуникациям в СКМ Наталья Емченко на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

По словам Емченко, сделка еще не закрыта и детали СКМ пока не комментирует.

«Есть принципиальное решение о продаже СКМ своего фарма-бизнеса», - написала она.

При этом Емченко сообщила, что СКМ доволен проектом и условиями будущей сделки.

Справка УНИАН. «Украинский аптечный холдинг» был образован в начале 2009 года на основе сети аптек, которая с 2004 года работает под брендом «Здравица» и состоит из более чем 30 фармамаркетов и классических аптек.

На сегодняшний день «Украинский аптечный холдинг» владеет и управляет сетями аптек из более чем 200 фармамаркетов, аптек, аптечных киосков и аптечных пунктов; развивает направление мелкооптовой торговли медикаментами.

В группу СКМ входят горно-металлургический холдинг "Метинвест" и энергохолдинг ДТЭК, банк ПУМБ и "Ренессанс-Капитал", страховые компании АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа группа "Украина" и издательский холдинг "Сегодня Мультимедиа".

В числе активов также "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский ритейл" (розничная торговля), UMG (добыча глин), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), «Украинский аптечный холдинг», машиностроительный холдинг "Горные машины", транспортный холдинг "Портинвест" и другие.

100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.