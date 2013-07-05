ЕБРР будет согласовывать с Минфином выходы на рынок заимствований в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет согласовывать объемы и выходы на рынок заимствований в Украине в национальной валюте с Министерством финансов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший банкир ЕБРР Александр Павлов в ходе круглого стола в Киеве.

По словам представителя ЕБРР, банк будет привлекать ресурсы в национальной валюте для финансирования инвестиционных проектов в Украине посредством публичного размещения облигаций. «Объемы и выходы на рынок по заимствованиям будут согласовываться, неожиданных выходов на рынок не будет, мы не заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране», - сообщил банкир. По его словам, на старте проекта планируются размещения на десятки миллионов долларов, с постепенным наращиванием объемов. «Помимо привлечения необходимого фондирования в гривне, будет развиваться рынок ценных бумаг Украины, в основном представленный государственными бумагами. Рынку необходима диверсификация. Также возможно привлечение новых инвесторов», - сказал Павлов.

Как сообщил представитель ЕБРР, процесс подготовки займет несколько месяцев, но сразу после публичного размещения можно будет ожидать старта проектов по финансированию в национальной валюте. «Кредитование в гривне будет более долгосрочным, чем на рынке, будут 2-5-летние кредиты в те отрасли, которые зависят от внутреннего рынка и не имеют валютной выручки.

По прогнозам банкира, по мере развития рынка сроки фондирования в гривне будут совпадать со сроками размещения ресурсов в инвестпроекты, но на старте проекта ЕБРР будет брать риск рефинансирования на себя. «Мы будем собирать краткосрочные ресурсы на рынке и трансформировать в долгосрочные кредиты для экономики», - заверил банкир.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития намерен предоставить Украине 25-30% от общего объема финансирования в гривне уже в текущем году. Эксперты банка разработали законопроект, в соответствии с которым ЕБРР сможет привлекать ресурсы в национальной валюте в Украине посредством размещения облигаций.

Верховная Рада 4 июля приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" относительно эмиссии облигаций международных финансовых организаций». В соответствии с законом, международные финансовые организации могут осуществлять в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, эмиссию процентных или дисконтных облигаций исключительно путем публичного размещения на украинских фондовых биржах, которые по результатам конкурсного отбора были включены Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в утвержденный ею перечень. Эмиссии облигаций международных финансовых организаций обслуживаются в депозитарной системе Украины.