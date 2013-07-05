Индекс Украинской биржи повысился на 0,16%, индекс ПФТС снизился на 0,41%
18:15, 05 июля 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 5 июля, повысился на 0,16% – до 856,76 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 26,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 22 млн грн, на срочном рынке – 4,8 млн грн.
Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Центрэнерго» (+2,10%).
Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,41% – до 316,64 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 410 млн грн, из них 810 млн грн пришлось на сделки с акциями Ингулецкого ГОКа.
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