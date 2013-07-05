Данные по американскому рынку труда усилили волатильность на мировых биржах - эксперт

Ключевым событием пятничной сессии стала публикация макростатистики по американскому рынку труда, усилившая волатильность на мировых фондовых биржах.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он отметил, что прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в июне составил 195 тыс. против ожидавшихся 165 тыс. Вместе с тем, июньская безработица сохранилась на майском уровне (7,6%), тогда как прогнозировалось ее снижение до 7,5%.

«В целом рост числа занятых свидетельствует о положительных сдвигах на рынке труда США, что является аргументом в пользу сворачивания Федрезервом программы количественного смягчения. Доверие инвесторов к данным по безработице не слишком высокое», - подчеркнул аналитик.

Кушнарев напомнил, что пятничные торги на отечественном фондовом рынке завершились ростом индекса Украинской биржи. В ценовых лидерах среди представителей индексной корзины закрепились акции энергетиков. Бумаги «Центрэнерго» прибавили в стоимости 2,10%, «Донбассэнерго» – 0,97%. Наибольшие потери в первом эшелоне понесли акции «Мотор Сичи» (-1,58%).

По словам аналитика, «в первой половине дня рост отечественного рынка поддерживался благоприятной конъюнктурой, сложившейся на зарубежных площадках после недавнего выступления Марио Драги». Накануне глава Европейского центрального банка заверил рыночных участников в том, что регулятор будет и дальше проводить в жизнь антикризисные программы, направленные на борьбу с долговыми проблемами и на стимулирование экономического роста в еврозоне. В частности, было отмечено, что ЕЦБ готов держать базовую процентную ставку на рекордно низком уровне длительное время.

«После обеда в движении индекса Украинской биржи наметилась нисходящая тенденция, в результате чего индикатор растерял часть накопленного роста», - сообщил Кушнарев.