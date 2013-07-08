Фондовые рынки США значительно выросли благодаря данным по занятости

Американские фондовые рынки значительно выросли в пятницу, 5 июля, благодаря хорошим показателям занятости, которые помогли инвесторам преодолеть страх перед грядущим сокращением стимулов центробанка, сообщает Reuters.

Индекс Dow Jones поднялся на 0,9%, Standard & Poor's 500 - на 1,02%, Nasdaq Composite - на 1,04%. За неделю Dow прибавил 1,5%, S&P 500 - 1,6%, Nasdaq - 2,2%.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в июне увеличилось на 195 тыс., тогда как аналитики ожидали роста на 165 тыс., а безработица составила 7,6% при прогнозе 7,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нефть продолжает дорожать на статданных из США и новостях из Египта