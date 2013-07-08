WIG-Ukraine закончил неделю ростом на 2,4%

Варшава. Индикатор стоимости бумаг украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG-Ukraine закончил первую неделю торгов июля повышением на 2,44%, превысив рост основных индикаторов польской фондовой площадки.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс закончил торги на максимальных значениях прошлой недели - на уровне 533,83 пункта.

"Голубые фишки" прибавили за последние пять сессий 0,35% на фоне 0,81% плюса индикатора широкого рынка WIG.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы, в который также входят компании из Украины, за неделю повысился на 5,72%.

Среди входящих в украинский индикатор компаний на прошлой неделе подешевел только угледобытчик Coal Energy, акции которого достигли нового исторического минимума на уровне 2,34 злотого за штуку, или около 0,7 долл. по текущему курсу. За последние пять сессий бумаги компании потеряли 11% своей стоимости, а по сравнению с дебютом в августе 2011 года на последнем закрытии они стоили на 86,5% дешевле.

Акции других компаний, кроме сохранившего свою капитализацию на том же уровне KDM Shipping, подорожали на 0,07-14%.

Крупнейший рост продемонстрировали угледобывающая Sadovaya Group (+13,7%), агрохолдинг KSG Agro (+13,4%) и Agroton (+7,5%).

Крупнейшие по уровню капитализации украинские компании на Варшавской фондовой бирже - Kernel и Astarta - подорожали на 2% и 2,2% соответственно.

Как сообщал УНИАН, за первое полугодие текущего года WIG-Ukraine потерял более 20% своей стоимости после 8,5% минуса за 2012 год.

Справка УНИАН. Варшавская фондовая биржа начала рассчитывать WIG-Ukraine, в который входят 11 компаний из Украины, котирующихся на главной площадке, в мае 2011 года с базовых 1000 пунктов.