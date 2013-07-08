Рост украинских акций сдерживается ожиданиями девальвации - эксперты

Рост украинских акций сдерживается возобновляющимися ожиданиями девальвации, после того как золотовалютные резервы Национального банка снизились в июне до минимума 6 лет.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной компании "АРТ Капитал" в своем обзоре, переданном УНИАН.

Они отмечают, что торги на фондовых рынках Европы и США в пятницу, 5 июля, прошли на фоне оптимизма по поводу рынка труда США. В июне в США было создано 195 тыс. новых рабочих мест, что значительно превысило прогноз. При этом безработица осталась на уровне 7,6%. В результате индекс S&P 500 вырос на 1,02%, а Dow Jones добавил 0,98%.

По словам аналитиков, на фоне сильного роста в США динамика индекса Украинской биржи в пятницу оказалась весьма сдержанной. Индекс показал рост всего на 0,16%, хотя в начале торговой сессии рост достигал 1,5%. Среди фишек больше других выросли "Центрэнерго" (+2,1%) и "Донбассэнерго" (+0,97%), котировки которых подогреваются перспективой приватизации. В то же время, "Мотор Сич" (-1,58%) и Алчевский меткомбинат (-0,94%) потянули индекс вниз.

По мнению аналитиков, сегодня на открытии отечественного рынка сложился умеренно позитивный фон. Так, российский индекс показывает рост на уровне 0,1%, а Европа открылась в плюсе в ожидании позитивного решения по очередному пакету помощи Греции со стороны Евросоюза.