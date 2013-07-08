"Метинвест" получил от СКМ и "Смарт" пакеты акций пяти предприятий

Горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» в рамках продолжающейся реструктуризации бизнеса, предусмотренной соглашением между группами СКМ и "Смарт", получила от СКМ пакеты акций четырех предприятий, от "Смарт" - пакет акций одного предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

Согласно сообщению, СКМ передала 23,5% акций ПАО «Центральный ГОК», 15,0% акций ПАО «Северный ГОК», 26,0% акций ПАО «Запорожкокс» и 31,3% акций ПАО «Донецккокс». Также группа "Смарт" передала «Метинвесту» 3,1% акций ПАО «Ингулецкий ГОК».

«В результате Группа «Метинвест» консолидировала 99,5% уставного капитала «Центрального ГОКа», 78,3% уставного капитала «Северного ГОКа», 85,6% уставного капитала «Ингулецкого ГОКа», 51,0% уставного капитала «Запорожкокса» и 69,9% уставного капитала «Донецккокса», - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также подчеркнули, что основная цель передачи акций – это выполнение условий соглашения между Группами СКМ и "Смарт" по консолидации принадлежащих им горно-металлургических активов, а также формирование целевой структуры группы "Метинвест" и повышение прозрачности и эффективности бизнеса.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний.

Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).