Группа СКМ продает «Украинский аптечный холдинг»

Крупнейшая холдинговая компания Украины - группа СКМ (г. Донецк) продает входящий в ее структуру «Украинский аптечный холдинг» в связи с потерей интереса к фармацевтической отрасли.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила пресс-служба СКМ.

«Развитие аптечного направления перестало быть приоритетным для СКМ. Сейчас украинский рынок торговли медикаментами находится в таком состоянии, что для дальнейшего успешного развития этот бизнес должен быть профильным. Это просто невозможно в силу масштаба группы СКМ и обширных инвестиционных программ развития в ряде направлений бизнеса компании. Поэтому, получив интересное, с нашей точки зрения, предложение, мы решили выйти из данного бизнеса», - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что детали сделки не разглашаются по решению сторон.

Как сказала директор по коммуникациям в СКМ Наталья Емченко, сделка еще не закрыта и детали группа пока не комментирует.

«Есть принципиальное решение о продаже СКМ своего фармацевтического бизнеса», - отметила она.

При этом Емченко сообщила, что СКМ доволен проектом и условиями будущей сделки.

Справка УНИАН. «Украинский аптечный холдинг» был образован в начале 2009 года на основе сети аптек, которая с 2004 года работает под брендом «Здравица» и состоит из более 30 фармамаркетов и классических аптек.

На сегодняшний день «Украинский аптечный холдинг» владеет и управляет сетями аптек из более 200 фармамаркетов, аптек, аптечных киосков и аптечных пунктов; развивает направление мелкооптовой торговли медикаментами.

В группу СКМ входят горно-металлургический холдинг «Метинвест» и энергохолдинг ДТЭК, банк ПУМБ и «Ренессанс-Капитал», страховые компании АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа».

В числе активов группы также «ЭСТА Холдинг» (недвижимость), «Украинский ритейл» (розничная торговля), UMG (добыча глин), «Параллель»(оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), «Украинский аптечный холдинг», машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест» и другие.

100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.