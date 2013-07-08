Украинская биржа ограничила максимальный объем котировки

Котировальная комиссия Украинской биржи приняла решение с 8 июля ограничить максимальный объем котировки, адресованной всем участникам торгов, объемом не более 250 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Также установлено, что компаниям запрещается ставить котировки объемом больше, чем размер открытых лимитов на 10 участников торгов из ТОП-20 участников рынка по результатам торгов на рынке акций без учета РЕПО за последний квартал (далее – ТОП-10).

Если существует ситуация блокировки рынка котировкой (объем лучшей котировки больше объема лимитов, открытых на ТОП-10), то администратор торговой системы делает предупреждение и дает 30 минут на открытие лимитов на участника торгов, который хочет акцептовать котировку. Если лимит не установлен и котировка "запирает" рынок, то администратор вправе сам установить (повысить) лимит в размере котировки на ТОП-10 и информирует котировальную комиссию в связи с попыткой манипулирования таким участником торгов.