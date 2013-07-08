Индекс Украинской биржи снизился на 0,77%, индекс ПФТС - на 1,62%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 8 июля, снизился на 0,77% – до 850,14 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 167,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 160,8 млн грн, на срочном рынке – 6,7 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (-3,04%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,62% – до 311,52 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 282,6 млн грн.