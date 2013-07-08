Индекс Украинской биржи рухнул вниз вопреки активным покупкам на мировых площадках - эксперт

Индекс Украинской биржи под конец торговой сессии понедельника буквально рухнул в красную зону, вопреки активным покупкам на мировых площадках.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее мнению, «зарубежные рынки акций в понедельник демонстрировали уверенный рост безо всякой видимой причины». Опубликованная статистика носила негативный характер. Так, промышленное производство в Германии сократились по итогам мая на 1% против ожидаемого снижения на 0,5%.

По всей видимости, считает Лаврик, «инвесторы ожидают сильных отчетов корпоративного сектора». Первой свой отчет по традиции обнародует компания Alcoa, который выйдет уже после закрытия торгов в США. В пятницу свои финансовые показатели опубликует ряд представителей финансового сектора.

Кроме того, добавила аналитик, «в фокусе игроков ситуация в Португалии, где, похоже, политические элиты смогли достичь договоренности и правящая коалиция остается у власти». Сегодня также проходит встреча министров финансов стран еврозоны, на которой проходит обсуждение результатов экономических реформ в Греции.

По словам Лаврик, текущая неделя не слишком богата на макростатистические данные. В центре внимания трейдеров будут данные по инфляции Китая (вторник), торговому балансу Поднебесной (среда), оптовым запасам в США (среда), а также данные по промпроизводству в еврозоне (пятница).

Как полагает аналитик, «в четверг, вероятно, игроки будут отыгрывать минутки FOMC и выступление Бена Бернанке, которое состоится в среду уже после закрытия торгов на Украинской бирже. Публикация протокола Федрезерва, как ожидается, прольет свет на то, как близок регулятор к началу ужесточения денежно-кредитной политики».