Суд закрыл дело в отношении приватизации «Криворожстали»

Хозяйственный суд Киева в связи с неявкой истца закрыл дело о приватизации одного из крупнейших украинских производителей металлопродукции «Криворожстали» («АрселорМиттал Кривой Рог», которое было возбуждено в 2005 году по иску консорциума «Инвестиционно-металлургический союз» (ИМС), сообщила представитель пресс-службы комбината.

По ее словам, представители консорциума ИМС отсутствовали на судебных слушаниях три раза подряд и, в конце концов, дело было закрыто.

Как сообщал УНИАН, ранее в текущем году Хозяйственный суд Киева возобновил производство по делу о незаконности реприватизации «Криворожстали» по иску промышленно-финансового консорциума «Инвестиционно-металлургический союз», который в 2004-2005 годах находился под контролем бизнесменов Рината Ахметова и Виктора Пинчука.

Летом 2004 года 93,02% государственных акций предприятия «Криворожсталь» были проданы за 4,26 млрд грн консорциуму «Инвестиционно-металлургический союз».

После смены власти в стране эти акции были возвращены в государственную собственность, а в октябре 2005 года компания Mittal Steel Germany GMBH была признана победителем нового конкурса по продаже 93,02% акций ОАО «Криворожсталь». Реализационная цена – 24,2 млрд грн при стартовой цене в 10 млрд грн.

В 2005 году консорциум «ИМС» обратился в суд с иском о признании незаконным приказа Фонда госимущества, отменившего результаты проведенного в 2004 году конкурса по приватизации «Криворожстали», но позднее судебное производство по данному иску было приостановлено.

Несколько недель назад в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о возвращении в государственную собственность имущественного комплекса бывшей «Криворожстали», авторами которого являются коммунисты Петр Симоненко и Сергей Баландин.

Вместе с тем, глава Фонда государственного имущества Александр Рябченко высказал сомнение в перспективности этой депутатской инициативы.