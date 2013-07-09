Для вторичного рынка векселей нужна торговая система - директор биржи «Перспектива»

В Украине должны быть созданы все необходимые условия для функционирования полноценного вторичного рынка векселей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во вторник журналистам директор фондовой биржи «Перспектива» Станислав Шишков.

По его словам, для нормального обращения векселей на вторичным рынке необходимо создание удобной торговой системы.

«Понятно, она будет небиржевой (на сегодняшний день в Украине действует запрет на биржевую торговлю векселями - УНИАН), но очень похожей, и должна решать задачи такие, как конкурентность подачи заявок, публичность информации о результатах торгов, вопрос простоты привлечения», - сказал Шишков.

К тому же, по его словам, должен быть решен вопрос электронного обращения этих ценных бумаг на вторичном рынке.

Как сообщил Шишков, в ближайшее время ассоциация «Украинские фондовые торговцы» должна представить свою концепцию обращения электронных векселей. По его мнению, на сегодняшний день есть все предпосылки, чтобы вексели стали эффективным инструментом фондового рынка, и не повторилась ситуация, когда эти ценные бумаги использовались в теневых схемах.

«Задача поручена нужным людям, этим озабочен Национальный банк Украины, этим озабочен расчетный центр, на который влияет Нацбанк. Я думаю, есть все необходимые возможности, чтобы создать полноценный инструмент», - отметил Шишков.

Как сообщал ранее УНИАН, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект, устанавливающий порядок выпуска, обращения, погашения и взыскания средств Кабинетом министров и Национальным банком по финансовым векселям, эмитированным для оформления бюджетной задолженности, в том числе задолженности по налогу на добавленную стоимость.

Законопроект вносит изменения в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно дальнейшего улучшения администрирования налогов и сборов".

"Введение норм законопроекта будет способствовать обеспечению условий для применения финансовых векселей как одного из эффективных средств оформления платежей по возмещению налога на добавленную стоимость и обеспечению добровольности получения бюджетного возмещения финансовыми казначейскими векселями, повышению качественного уровня администрирования налога на добавленную стоимость, созданию законодательных основ для полноценного функционирования инструмента финансового векселя", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года. Биржа запустила рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012). Количество членов биржи по состоянию на 28 февраля 2013 года - 125 торговцев ценными бумагами.